Cedi’li Cavaliers NBA finalinde

NBA’de ilk finalist, Doğu Konferansı’nda Boston Celtics’i 87-79 yenen Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers oldu. Cedi Osman, NBA’deki ilk yılında Doğu Konferansı şampiyonluğu yaşadı.

Doğu Konferansı’nda bugün oynanan maçı 87-79 kazanarak Boston karşısında durumu 4-3’e getirerek finale çıkmaya hak kazanan Cleveland’da 35 Sayı 15 ribaunt ile double double yapan LeBron James aynı zamanda maçın en skorer oyuncusu oldu. Doğu Konferansı finalleri başlarken favori olarak görülen Boston Celtics seride 3-2 öne geçmesine rağmen son iki maçı kaybederek elendi. Serinin son maçında Celtics’te Jayson Tatum’un 24 ve AL Horford’un 17 sayısı yenilgiye engel olmadı.

Her iki takımın da temkinli oynadığı maçta son çeyreğin bitimine 4 dakikadan az bir süre kala Celtics aradaki farkı 3 sayıya kadar düşürse de maçın bitimine 40 saniye kala LeBron’un attığı üçlük ile neredeyse maçın kaderi belli oldu. Son 40 saniye içerisinde Celtics 5 sayı daha bulmuş olsa da bu çaba maçı kazanmalarına yetmedi.

“İNANILMAZ BİR MAÇ OLDU”

Maçtan sonra konuşan Cedi Osman, “İnanılmaz bir maç oldu. Çok zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk zaten ama buraya gelirken hedeflerimizin farkındaydık. Ve sonunda NBA finaline çıktık” dedi.

Türk taraftarın kendisine güç verdiğini ifade eden genç basketbolcu, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar Play-offlar’da oynama şansı bulamamış olsam da onların desteği ile oynamış gibi hissediyorum. İnşallah bu seneyi yüzük ile taçlandırır ve şampiyon olarak bitiririz” şeklinde konuştu. Basın toplantısında konuşan Cleveland’ın yıldızı LeBron James ise, “Başarı tam bir takım başarısıdır. Bu gün kendim ve takım arkadaşlarım başarılı olmak ve kazanmak için pozisyonlarını aldılar" dedi.

Tatum ile olan çekişmeler ile ilgili gelen bir soruya da LeBron, “Karşılıklı olarak birbirimize çok saygı duyuyoruz, ben ona saygı duyuyorum. Sadece oyunculuğuna değil, profesyonelliğine de. All Star maçlarında beraber forma giyiyoruz” cevabını verdi.

Doğu Konferansı’nın kazananı Cleveland, NBA finalinde şu anda 3-3 olan Batı Konferans serisinin kazananı ile oynayacak. Houston Rockets ile Golden State Warriors arasındaki serinin son maçı bu gece sabaha karşı oynanacak.