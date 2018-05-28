Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
106100
ALTIN
190.500
DOLAR
4.5628
STERLİN
6.0843
EURO
5.3153

Cedi’li Cavaliers NBA finalinde

NBA’de ilk finalist, Doğu Konferansı’nda Boston Celtics’i 87-79 yenen Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers oldu

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:04
Cedi’li Cavaliers NBA finalinde

NBA’de ilk finalist, Doğu Konferansı’nda Boston Celtics’i 87-79 yenen Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers oldu. Cedi Osman, NBA’deki ilk yılında Doğu Konferansı şampiyonluğu yaşadı.

Doğu Konferansı’nda bugün oynanan maçı 87-79 kazanarak Boston karşısında durumu 4-3’e getirerek finale çıkmaya hak kazanan Cleveland’da 35 Sayı 15 ribaunt ile double double yapan LeBron James aynı zamanda maçın en skorer oyuncusu oldu. Doğu Konferansı finalleri başlarken favori olarak görülen Boston Celtics seride 3-2 öne geçmesine rağmen son iki maçı kaybederek elendi. Serinin son maçında Celtics’te Jayson Tatum’un 24 ve AL Horford’un 17 sayısı yenilgiye engel olmadı.

Her iki takımın da temkinli oynadığı maçta son çeyreğin bitimine 4 dakikadan az bir süre kala Celtics aradaki farkı 3 sayıya kadar düşürse de maçın bitimine 40 saniye kala LeBron’un attığı üçlük ile neredeyse maçın kaderi belli oldu. Son 40 saniye içerisinde Celtics 5 sayı daha bulmuş olsa da bu çaba maçı kazanmalarına yetmedi.

“İNANILMAZ BİR MAÇ OLDU”

Maçtan sonra konuşan Cedi Osman, “İnanılmaz bir maç oldu. Çok zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk zaten ama buraya gelirken hedeflerimizin farkındaydık. Ve sonunda NBA finaline çıktık” dedi.

Türk taraftarın kendisine güç verdiğini ifade eden genç basketbolcu, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar Play-offlar’da oynama şansı bulamamış olsam da onların desteği ile oynamış gibi hissediyorum. İnşallah bu seneyi yüzük ile taçlandırır ve şampiyon olarak bitiririz” şeklinde konuştu. Basın toplantısında konuşan Cleveland’ın yıldızı LeBron James ise, “Başarı tam bir takım başarısıdır. Bu gün kendim ve takım arkadaşlarım başarılı olmak ve kazanmak için pozisyonlarını aldılar" dedi.

Tatum ile olan çekişmeler ile ilgili gelen bir soruya da LeBron, “Karşılıklı olarak birbirimize çok saygı duyuyoruz, ben ona saygı duyuyorum. Sadece oyunculuğuna değil, profesyonelliğine de. All Star maçlarında beraber forma giyiyoruz” cevabını verdi.

Doğu Konferansı’nın kazananı Cleveland, NBA finalinde şu anda 3-3 olan Batı Konferans serisinin kazananı ile oynayacak. Houston Rockets ile Golden State Warriors arasındaki serinin son maçı bu gece sabaha karşı oynanacak.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seride ikinci maç yarın
Seride ikinci maç yarın
Warriors seriyi son maça taşıdı
Warriors seriyi son maça taşıdı
LeBron coştu, seri eşitlendi
LeBron coştu, seri eşitlendi
Rockets, finale çok yaklaştı
Rockets, finale çok yaklaştı
Celtics mutlu sona yakın
Celtics mutlu sona yakın
Çekişmeli seri 2-2'ye geldi
Çekişmeli seri 2-2'ye geldi
Yakın Doğu'dan sürpriz karar
Yakın Doğu'dan sürpriz karar
Play-off'ta iki maç oynanacak
Play-off'ta iki maç oynanacak
LeBron'un 44 sayısı seriyi eşitledi
LeBron'un 44 sayısı seriyi eşitledi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim