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Çekişmeli seri 2-2'ye geldi

Rockets, NBA Batı Konferansı finali 4. maçında konuk olduğu Golden State Warriors'ı 95-92 yenerek seride durumu 2-2 yaptı ve saha avantajını geri aldı

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:22
Çekişmeli seri 2-2'ye geldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Golden State Warriors'ı 95-92 yenen Houston Rockets, Batı Konferansı final serisini 2-2'ye getirdi.

Golden State Warriors, Batı Konferansı finali 4. karşılaşmasında Houston Rockets'ı ağırladı. Rockets, 10 sayı geride girdiği son çeyrekte rakibini 12 sayıda tutarak sahadan 95-92 galip ayrıldı. Seriyi 2-2 yaparak ilk maçta kaybettiği saha avantajını geri alan Rockets, Warriors'ın 16 karşılaşmalık iç saha play-off galibiyet serisini de noktaladı.

Rockets'ı galibiyete, 30 sayı, 3 top çalmayla oynayan James Harden ve 27 sayı kaydeden Chris Paul taşıdı. Warriors'ta Stephen Curry'nin 28 sayı, 6 ribaunt, Kevin Durant'in 27 sayı, 12 ribaunt ve Draymond Green'in 11 sayı, 13 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Serinin 5. maçı, 25 Mayıs Cuma günü Rockets'ın evinde oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolGolden State WarriorsHouston RocketsNBA
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