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Celtics, 26 sayı geriden geldi

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, 26 sayı geriye düştüğü mücadelede Houston Rockets'ı 99-98 mağlup etti

29 Aralık 2017 Cuma 10:17
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Celtics, 26 sayı geriden geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 99-98 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, 26 sayı geriye düştüğü mücadelede Houston Rockets'ı 99-98 yenerek son dört maçta üçüncü galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekibin galibiyetinde Kyrie Irving 26, Jayson Tatum 19, Marcus Smart ve Terry Rozier de 13'er sayıyla önemli rol oynadı. Konuk takımda ise James Harden'ın 34 ve Eric Gordon'un ise 24 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

9 maç sonra kazandı

Sahasında Detroit Pistons'ı 102-89 yenen Orlando Magic, 9 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Elfrid Payton'ın 19, Evan Fournier'ın 17 sayı attığı maçta Bismack Biyombo 12 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Detroit Pistons'ta Tobias Harris 21 sayıyla oynarken, 17 sayı, 18 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen Andre Drummond, karşılaşmada "double double" yapan bir diğer oyuncu oldu. NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Detroit Pistons: 102-89

Boston Celtics-Houston Rockets: 99-98

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 102-96

San Antonio Spurs-New York Knicks: 119-107

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 114-110

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiBoston CelticsOrlando Magic
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