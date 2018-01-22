Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115833
ALTIN
163.362
DOLAR
3.8117
STERLİN
5.2957
EURO
4.6709

Celtics'e bir darbe de Magic'den

NBA'de Orlando Magic, Irving'in 40 sayısına rağmen Boston Celtics'i 103-95 yenerek rakibine üst üste 3. mağlubiyetini yaşattı

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:25
7 Okunma
Celtics'e bir darbe de Magic'den

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Boston Celtics'i 103-95 yenerek rakibine üst üste 3. yenilgisini yaşattı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 14. sırasında yer alan Magic, lider Celtics'e TD Garden'da konuk olduğu maçı 103-95 kazandı. Sezonun 14. galibiyetini alan Magic'te Elfrid Payton 22, Evan Fournier 19, Aaron Gordon 11 sayı attı. Celtics'te Kyrie Irving'in 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı, arka arkaya 3. olmak üzere sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi takımda Jaylen Brown 17, Marcus Morris 12 sayı üretti.

Lakers evinde Knicks'i geçti

Konferanslarında play-off mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı mücadelede Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı New York Knicks'i 127-107 mağlup etti. Bu sezon 17. galibiyetini alan Lakers'ta Jordan Clarkson, 29 sayı, 10 asist, 6 ribauntla oynadı. Julius Randle'ın 27 sayı, 12 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi ekipte Kyle Kuzma 15, Brook Lopez 14 sayı kaydetti. Knicks'te Michael Beasley, Tim Hardaway Jr ve Kristaps Porzingis'in 17'şer sayısı sezonun 26. yenilgisini önleyemedi. NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-Orlando Magic: 95-103

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 127-107

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 100-101

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 86-94

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:54
Anahtar Kelimeler:
Orlando MagicNBABoston CelticsBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaf Kaf, son 16'yı garantileyebilir
Kaf Kaf, son 16'yı garantileyebilir
Rockets, Warriors'ı durdurdu
Rockets, Warriors'ı durdurdu
Potanın yıldızları sahne alacak
Potanın yıldızları sahne alacak
Raptors, Spurs'ü eli boş gönderdi
Raptors, Spurs'ü eli boş gönderdi
Fenerbahçe seriye bağladı
Fenerbahçe seriye bağladı
Abdi İpekçi Spor Salonu tarih oluyor
Abdi İpekçi Spor Salonu tarih oluyor
Cavaliers 4 maç sonra kazandı
Cavaliers 4 maç sonra kazandı
All-Star kadroları belirlendi
All-Star kadroları belirlendi
Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa'da Türk derbisi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim