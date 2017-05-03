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Celtics'i galibiyete 53 sayısı ile taşıdı

Boston Celtics, all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas'ın 53 sayı attığı NBA Doğu Konferansı yarı finali 2. maçında Washington Wizards'ı yenerek seride 2-0 öne geçti

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Celtics'i galibiyete 53 sayısı ile taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards'ı 129-119 yenen Boston Celtics, seriyi 2-0'a getirdi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki konferans yarı final serisinin 2. maçı, büyük heyecana sahne oldu. Uzatmaya giden mücadeleyi 129-119 kazanan ev sahibi Celtics, seride durumu 2-0 yaptı. Celtics'in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, 29'u son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 53 sayı kaydederek play-off kariyer rekorunu kırdı. Thomas ayrıca 1973'te 54 sayı atan John Havlicek'ten sonra kulüp tarihinin bir play-off maçında 2. en fazla skor üreten ismi oldu. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta John Wall, 40 sayı, 13 asist, 3 top çalma ve 3 blokluk performansıyla dikkati çekti. Marcin Gortat 14 sayı, 10 ribaunt ve Markieff Morris 16 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Warriors 1-0 önde
Normal sezonun lideri Golden State Warriors, konuk ettiği Utah Jazz'ı 106-94 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 1-0 üstünlük yakaladı. Warriors'ı galibiyete, 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynayan Stephen Curry, 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üreten Draymond Green ve maçı 17 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle tamamlayan Kevin Durant taşıdı. Jazz cephesindeyse Rudy Gobert 13 sayı, 8 ribaunt, Rodney Hood 12 sayı, 5 ribaunt ve Gordon Hayward 12 sayıyla oynadı. NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

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BasketbolNBABoston CelticsWashington WizardsIsaiah Thomas
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