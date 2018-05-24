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Celtics mutlu sona yakın

Celtics, eşitlikle girilen NBA Doğu Konferansı final serisi 5. maçında Cleveland Cavaliers'ı 96-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:11
Celtics mutlu sona yakın

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Cleveland Cavaliers'ı 96-83 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.

Boston Celtics, son 3 yılın NBA finalisti Cleveland Cavaliers ile seyircisi önünde oynadığı Doğu Konferansı finali 5. karşılaşmasını 96-83 kazandı. Celtics böylece bu sezon sahasındaki 10. play-off maçında da galip ayrıldı. Celtics'in çaylak oyuncusu Jayson Tatum, 24 sayı, 7 ribaunt ve 4 top çalmayla takımını sürükledi. 15 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Al Horford ve 17 sayı kaydeden Jaylen Brown, galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ta LeBron James'in 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Kevin Love ise 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Serinin 6. maçı, 26 Mayıs Cumartesi günü Cavaliers'ın sahasında oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolBoston CelticsCleveland CavaliersNBA
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