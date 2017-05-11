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Celtics son darbeye çok yaklaştı

Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı yarı finali 5. maçında Washington Wizards'ı mağlup ederek seride 3-2 üstünlük yakaladı

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Celtics son darbeye çok yaklaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards'ı 123-101 yenen Boston Celtics, seride 3-2 öne geçti.

Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki serinin 5. karşılaşmasını, 123-101 ev sahibi Celtics kazandı. Washington'daki 6. mücadele öncesi 3-2 öne geçen Celtics'te Avery Bradley, 29 sayı ve 6 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Al Horford 19 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Isaiah Thomas 18 sayı, 9 asist ve Jae Crowder 18 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Wizards'ta John Wall'un 21, Bradley Beal'ın 16, Otto Porter ve Kelly Oubre'nin 13'er sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. NBA play-off'larına, Houston Rockets ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı yarı finali 6. maçıyla devam edilecek.
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