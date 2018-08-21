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Cesur yürekler Hollanda'yı mağlup etti

Türkiye Erkek Milli Takımı, çapraz eşleşmelerde karşılaştığı Hollanda'yı 60-52 mağlup ederek son 8 takım arasına girdi

21 Ağustos 2018 Salı 23:45
Cesur yürekler Hollanda'yı mağlup etti

13. Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, çapraz eşleşme aşamasında Hollanda'yı 60-52 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu, 13-9 Hollanda önde geçti ancak ay-yıldızlılar, soyunma odasına 27-24 üstün gitti. Son çeyrek öncesi 3 sayılık farkı (44-41) koruyan Türkiye, maçı 60-52 kazandı.

Türkiye'nin üst turdaki rakibi, Güney Kore'yi 64-48 yenen İran oldu. Türkiye ile İran arasındaki çeyrek final karşılaşması, yarın oynanacak.

Son Güncelleme: 22.08.2018 00:11
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