Cesur yürekler Hollanda'yı mağlup etti

13. Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, çapraz eşleşme aşamasında Hollanda'yı 60-52 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu, 13-9 Hollanda önde geçti ancak ay-yıldızlılar, soyunma odasına 27-24 üstün gitti. Son çeyrek öncesi 3 sayılık farkı (44-41) koruyan Türkiye, maçı 60-52 kazandı.
Türkiye'nin üst turdaki rakibi, Güney Kore'yi 64-48 yenen İran oldu. Türkiye ile İran arasındaki çeyrek final karşılaşması, yarın oynanacak.