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Ceza olarak otobüsle Yunanistan'a dönecekler

THY Euroleague Play-Off serisinde Fenerbahçe’ye 3-0 ile elenen Panathinaikos’ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, takımın uçak biletlerini iptal etti. Yunan ekibi, İstanbul’dan Atina’ya otobüsle 1095 kilometre yol yapacak

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Ceza olarak otobüsle Yunanistan'a dönecekler

THY Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye elenen Panathinaikos Superfoods'un başkanı Dimitris Yannakopoulos, ceza olarak takımı Atina'ya kara yoluyla gönderme kararı aldı.

Yunan ekibinin basın departmanından Apostolos Liogkas yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye karşı seriyi 3-0 kaybederek turnuvaya veda eden Panathinaikos Superfoods kafilesinin uçak biletlerinin iptal edildiğini bildirdi. Kafilenin sabah saatlerindeki uçuş için havalimanına gitmediği ifade edildi. Böylece kafilenin, İstanbul-Atina arasındaki yaklaşık 12 saat süren bin 95 kilometrelik mesafeyi kara yoluyla gerçekleştirmesi bekleniyor. Öte yandan Yunan spor gazetesi Contra, takımdaki 5 ABD'li basketbolcunun cezaya itiraz ettikleri ve masraflarını kendileri karşılayarak uçakla gitmek istediklerini öne sürdü.

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Dimitris GiannakopoulosPanathinaikosBasketbol
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