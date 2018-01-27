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CSKA lider, Kanarya 2.

THY Avrupa Lig'inde 20. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:20
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CSKA lider, Kanarya 2.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

CSKA Moskova, sahasında Almanya'nın Brose Bamberg ekibini 81-72 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Organizasyonda mücadele veren Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Doğuş, İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı ağırladığı maçtan 86-82 galip ayrılarak ikinci sıradaki yerini korudu. Anadolu Efes ise bir diğer İspanya takımı Real Madrid'e konuk olduğu mücadeleyi 87-68 kaybederek peş peşe 3. yenilgisini yaşadı ve son sırada kaldı.

Sonuçlar

Panathinaikos Superfoods-Zalgiris: 94-93

Real Madrid-Anadolu Efes: 87-68

Unicaja Malaga-Baskonia: 83-85

CSKA Moskova-Brose Bamberg: 81-72

Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa: 86-82

Kızılyıldız MTS-Olympiakos: 89-78

Valencia-Khimki: 85-83

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Maccabi FOX: 102-111

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolFenerbahçe DoğuşTHY Avrupa Ligi
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