CSKA liderliğini sürdürdü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

CSKA Moskova, sahasında İspanya'nın Real Madrid ekibini 93-87 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden Anadolu Efes, İspanya ekibi Valencia'yı ağırladığı maçtan 82-66 galip ayrıldı. Üç maç sonra kazanan lacivert-beyazlıların son sıradaki yeri değişmedi. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş ise Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 95-70 kaybetti. Beş maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sıraya geriledi.

Sonuçlar

CSKA Moskova-Real Madrid: 93-87

Anadolu Efes-Valencia: 82-66

Barcelona Lassa-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 81-83

Zalgiris-Maccabi FOX: 99-84

Olympiakos-Fenerbahçe Doğuş: 95-70

Khimki-Unicaja Malaga: 68-66

Brose Bamberg-Panathinaikos Superfoods: 95-74

Baskonia-Kızılyıldız MTS: 103-84