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CSKA transferde hızlı

Geçen sezon Zalgiris forması giyen Fransız basketbolcu Westermann, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla 1+1 yıllığına anlaştı

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CSKA transferde hızlı

Geçen sezon Litvanya'nın Zalgiris takımında oynayan Fransız basketbolcu Leo Westermann, Rus ekibi CSKA Moskova ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki basketbolcuyla biri opsiyon olmak üzere 2 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında bilgi paylaşılmadı. 2016-2017 sezonunu Zalgiris'te geçiren Westermann, takımıyla THY Avrupa Ligi'nde 30 maça çıkıp 8,2 sayı, 3,2 ribaunt ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynadı. Westermann, CSKA Moskova'nın Will Clyburn'ün ardından ikinci transferi oldu.
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BasketbolCSKA MoskovaLeo Westermann
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