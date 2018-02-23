Curry'nin 44 sayısı ile kazandılar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (ABD) Golden State Warriors, all-star oyuncusu Stephen Curry'nin skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 134-127 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 134-127 yendi. Sezonun 45'inci galibiyetine ulaşan Warriors'ta Curry 44 sayı, 10 asist, 6 ribaunt ve 2 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Kevin Durant 24 sayı ve 8 asist, Klay Thompson 19 sayı ile galibiyete destek verdi.

Bu sezon 27'nci kez kaybeden Clippers'ta Tobias Harris 22 sayıyla takımın en skoreri olurken, Lou Williams 21 sayı ve 12 asist, DeAndre Jordan ise 16 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

Cavaliers evinde kaybetti

Washington Wizards, iyi savunmasının yardımıyla konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 110-103 mağlup ederek son 10 maçında 8'inci kez galibiyete uzandı. Bu sezon 34'üncü kez kazanan Wizards'ta Bradley Beal 18 sayı ve 9 asist, Tomas Satoransky ve Kelly Oubre Jr. 17'şer, Otto Porter Jr. 15 sayı ile galibiyette etkili oldu. Cavaliers'ta LeBron James'in 32 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, JR Smith'in ise 15 sayılık performansları, sezonun 23'üncü mağlubiyetini engelleyemedi. Mücadeleye ilk 5'te başlayan Cedi Osman sahada 17 dakika kalırken, maçı 4 sayı ve 2 ribauntla tamamladı. NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 111-96

Orlando Magic-New York Knicks: 113-120

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 115-116

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 103-110

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 107-110

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 134-127