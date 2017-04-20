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Daçka beraberlik istiyor

Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Real Madrid'in konuğu olacak

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Daçka beraberlik istiyor

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.

Seride yine deplasmanda oynanan ilk maçı 83-75 kaybederek 1-0 geriye düşen yeşil-siyahlılar, ikinci müsabakayı kazanarak durumu eşitlemeye ve İstanbul'daki karşılaşmalar öncesi avantaj elde etmeye çalışacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e katılım hakkı kazanacağı serinin ikinci müsabakası, başkent Madrid'deki Wizink Center'da TSİ 22.00'de başlayacak. 
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