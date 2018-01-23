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Daçka çeyrek final aşkına

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak

23 Ocak 2018 Salı 10:44
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Daçka çeyrek final aşkına

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Alba Berlin ile karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15'te başlayacak. Grupta yaptığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan ve lider durumda bulunan yeşil-siyahlı ekip, Alba Berlin karşısında kazanması durumunda bitime 2 hafta kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.

Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda grupta üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Darüşşafaka, 82-70 kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alba BerlinBasketbolDarüşşafakaE GrubuSon 16 TuruULEB Avrupa Kupası
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