Daçka çeyrek final aşkına

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Alba Berlin ile karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15'te başlayacak. Grupta yaptığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan ve lider durumda bulunan yeşil-siyahlı ekip, Alba Berlin karşısında kazanması durumunda bitime 2 hafta kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.

Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda grupta üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Darüşşafaka, 82-70 kazanmıştı.