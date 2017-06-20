Daçka'dan CSKA'ya gitti

Geçen sezon Darüşşafaka Doğuş'ta oynayan ABD'li basketbolcu Will Clyburn, Rus ekibi CSKA Moskova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcuyla 2 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı. 2016-2017 sezonunu Darüşşafaka Doğuş'ta geçiren ABD'li forvet, takımıyla THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta forma giyip 13 sayı, 5,1 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı. Clyburn, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ise 31 maçta ortalama 10,8 sayı, 5,6 ribaunt ve 1,5 asistlik performans sergiledi.