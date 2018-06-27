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Daçka'dan Olympiakos'a gitti

Olympiakos, son olarak Darüşşafaka'yı çalıştıran ABD'li başantrenör David Blatt ile iki yıllık sözleşme imzaladı

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:37
Daçka'dan Olympiakos'a gitti

Yunanistan 1. Basketbol Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta Ioannis Sfairopoulos'tan boşalan başantrenörlük görevine David Blatt getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki ABD'li başantrenör ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Darüşşafaka takımında görev alan David Blatt, takımını ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Avrupa'nın en saygın teknik adamları arasında yer alan David Blatt, Darüşşafaka'dan önce Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta 2014-16 yılları arasında başantrenörlük yapmıştı. Blatt, 2007-08 yılları arasında ise Anadolu Efes'i çalıştırmıştı.

THY Avrupa Ligi'nin köklü ekipleri arasında yer alan Olympiakos'ta 2014'ten bu yana görev alan Yunan başantrenör Ioannis Sfairopoulos'un görevine dün son verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
David BlattIoannis SfairopoulosOlympiakosYunanistan 1. Basketbol Ligi
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