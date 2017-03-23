Daçka Galatasaray'ı konuk edecek

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki Türk derbisinde Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank karşılaşacak.
Darüşşafaka Doğuş, elde ettiği 13 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. basamakta yer alarak play-off iddiasını sürdürüyor. Galatasaray Odeabank ise 10 galibiyet, 17 mağlubiyetle puan cetvelinin 11. basamağında yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Abdi İpekçi'de oynanan ve iki takımı Avrupa arenasında ilk kez karşı karşıya getiren mücadelede Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş'u 85-81 mağlup etmişti. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.15'te başlayacak. Öte yandan, Galatasaraylı basketbolcu Blake Schilb ile Darüşşafaka Doğuş'tan Adrien Moerman, karşılaşmada 1'er sayı üretmeleri durumunda THY Avrupa Ligi'ndeki 500. sayılarını kaydedecek.