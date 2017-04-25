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Daçka galibiyet için sahada

THY Avrupa Ligi play-off turunun üçüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, yarın İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek

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Daçka galibiyet için sahada

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turunun üçüncü maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

Serinin ilk iki karşılaşmasını dış sahada oynayan yeşil-siyahlı ekip, deplasmandan saha avantajını alarak gelmeyi başardı. Madrid'deki ilk maçta İspanyol temsilcisine 83-75 yenilen Darüşşafaka Doğuş, ikinci karşılaşmayı 84-80 kazanarak seriyi 1-1 beraberliğe getirmeyi bildi. Darüşşafaka Doğuş ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.15'te Volkswagen Arena'da yapılacak ve beIN Sports 2 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yeşil-siyahlı takım, üçüncü karşılaşmayı kazanırsa seride 2-1 öne geçecek.
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BasketbolTHY Avrupa LigiDarüşşafaka DoğuşReal MadridPlay-off
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