Daçka Real serisi başlıyor

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisinde eşleştiği Real Madrid'le ilk maçı yarın deplasmanda oynayacak.



Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ilk maç, yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de Wizink Center'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Tarihinde ikinci kez yer aldığı Avrupa Ligi'nde ilk defa play-off'a yükselen Darüşşafaka Doğuş, normal sezonu 16 galibiyetle 8. sırada tamamladı ve lider Real Madrid'e rakip oldu. Özellikle normal sezonun sonuna doğru büyük bir çıkış yakalayan ve son 3 maçını galip bitiren yeşil-siyahlılar, başarılı grafiğini play-off serisinde de sürdürmek istiyor. Normal sezonu 23 galibiyetle lider bitirerek iyi bir performans ortaya koyan Real Madrid ise saha ve seyirci avantajını kullanarak seri sonunda İstanbul'da yapılacak Dörtlü Final'de yer almayı hedefliyor.

Maç programı

Yarın:

22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

21 Nisan Cuma:

22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

26 Nisan Çarşamba:

21.15 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid

28 Nisan Cuma (Gerekirse):

19.30 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid

2 Mayıs Salı (Gerekirse):

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

Real Madrid'e yine Türk rakip

Real Madrid, son 3 sezondur çeyrek finallerde Türk takımlarıyla eşleşiyor. İspanyol temsilcisi 2014-2015'te Anadolu Efes, 2015-2016'da Fenerbahçe, bu sezon da Darüşşafaka Doğuş'a play-off'ta rakip oldu. Anadolu Efes'i play-off serisinde 3-1'le geçerek şampiyonluğa ulaştığı Dörtlü Final'e adını yazdıran Real Madrid, geçen sezon ise Fenerbahçe karşısında galibiyet alamadan 3-0'la elenmişti. Real Madrid, bu sezon da Dörtlü Final'e yükselebilmek için Darüşşafaka Doğuş'la mücadele edecek.

Normal sezonda birer galibiyet

Normal sezonda iki takımın maçlarında kazanan taraflar ev sahibi ekipler oldu. Sezonun 12. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena'da konuk ettiği rakibini 13 sayı farkla 81-68 yendi. İspanya'daki maçta ise farklı kazanan taraf 101-83'lük skorla Real Madrid oldu.

İstatistiklerde Real Madrid ön planda

Normal sezonun lideri Real Madrid, bu başarısını önemli takım istatistiklerine de yansıttı. Sezonun verimlilik puanı (102,3) ve asist (20,6) istatistiklerinde zirvede olan Real Madrid, en fazla sayı atan (86,2) ikinci takım konumunda bulunuyor. İspanyol temsilcisi ribauntlarda da 36,7'lik ortalamasıyla Olympiakos ve Baskonia'nın ardından geldi. Son anda adını play-off'a yazdıran Darüşşafaka Doğuş ise takım halinde ortalama 82 verimlilik puanı, 79,1 sayı, 14,3 asist ve 35,1 ribauntla normal sezonu tamamladı.

Darüşşafaka Doğuş'u ABD'li oyuncular taşıyor

Darüşşafaka Doğuş'ta ABD'li oyuncuların performansı ön plana çıkıyor. Takımın yıldızları Brad Wanamaker, Will Clyburn ve Scottie Wilbekin, takımın skor yükünü çekti. Wanamaker 16,2, Clyburn 13,2, Wilbekin ise 11,3 sayı ortalamasıyla normal sezonda mücadele etti. Asistlerde de Wanamaker (4,7) ve Wilbekin (3,3) ön plana çıkan isimler oldu. Wanamaker, hem verimlilik puanı (17,5) hem de sayı krallığında normal sezonu 4. sırada bitirdi. Birçok önemli yıldızı bünyesinde bulunduran Real Madrid'in bu sezonki en skorer isimleri Sergio Llull (16,1) ve Anthony Randolph (10,4) oldu. Llull ayrıca, 5,9'luk ortalamasıyla bu sezonun maç başına en fazla asist yapan 3. oyuncusu konumunda bulunuyor.