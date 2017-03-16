Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek. Volkswagen Arena'da yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Darüşşafaka Doğuş, geride kalan 25 haftada aldığı 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Barcelona Lassa ise 10 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Barcelona Lassa, 81-77 kazanmıştı.
Darüşşafaka Barça'yı ağırlıyor
Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek
16 Mart 2017 Perşembe 12:59
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Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek. Volkswagen Arena'da yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Darüşşafaka Doğuş, geride kalan 25 haftada aldığı 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Barcelona Lassa ise 10 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Barcelona Lassa, 81-77 kazanmıştı.