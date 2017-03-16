Darüşşafaka Barça'yı ağırlıyor

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek. Volkswagen Arena'da yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Darüşşafaka Doğuş, geride kalan 25 haftada aldığı 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Barcelona Lassa ise 10 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Barcelona Lassa, 81-77 kazanmıştı.



İç sahada son 7 maçın 6'sını kazandı

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde iç sahada yaptığı son 7 maçın 6'sında galip geldi. Volkswagen Arena'da konuk ettiği rakipleri karşısında özellikle son dönemde etkili bir performans ortaya koyan yeşil-siyahlı ekip, son 7 iç saha müsabakasında tek yenilgisini Litvanya'nın Zalgiris takımı karşısında yaşadı. Play-off turu için Barcelona Lassa ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda oynadığı son 6 maçı ise kaybetti.