Darüşşafaka iddialı geliyor

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Okben Ulubay, sezona iyi hazırlandıklarını belirterek, enerjik ve sert bir takım olduklarını söyledi.

Anadolu Efes altyapısından yetiştikten sonra geçen sezon Darüşşafaka'ya transfer olan Okben, yeni sezon hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başladıklarını aktaran 21 yaşındaki forvet oyuncusu, "Şu ana kadar çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Yabancı oyuncularımız da genç. Çok iyi bir uyum yakaladık. Çok enerjik ve sert bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah sezona en iyi şekilde gireceğiz." diye konuştu. Okben, mücadele edecekleri ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayarak, "Hedefimiz ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluk. Alınan oyuncular ve kurulan takım ona göre planlandı. Antrenörümüz ve gelen yabancı oyuncular çok iyi. Hepsi genç ve başarıya aç. Biz de öyleyiz. Umarım Türkiyemizi en iyi şekilde temsil ederiz." ifadelerini kullandı.

"Zor bir sezon olacak"

Okben Ulubay, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde rekabetin üst seviyede olduğunu belirterek sezonun zorlu geçeceğini söyledi. Ligde kaliteli takımların mücadele ettiğine değinen genç basketbolcu, "Bu sezon ligde geçen 2 seneye göre çok daha iyi takımlar var. En az 10-12 tane çok iyi takım var. Hiçbir maç kolay değil. Deplasman maçları çok zor. Bu sezon her maçın zor geçeceğini düşünüyorum. Hedefimiz sıralamayı en iyi yerde bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Şampiyonası'nda çok şey kazandık"

Okben Ulubay, bir grup ve finallerine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın erken elenmesine rağmen çok şey kazandığını bildirdi. Ay-yıldızlı takımın altyapı kategorilerinde birçok başarı elde eden Okben, hedefinin A Milli Takım formayı giymek olduğunu kaydetti. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda İspanya'ya elenen millilerin gelecek umut verdiğine değinen yeşil-siyahlı basketbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Belki erken elendiğimiz için başarı olarak görünmüyor ama ben çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden oyuncularımız, Sinan Güler, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz hariç takımların çok süre alan isimler değildi. Buna rağmen koyduğumuz enerji, mücadele ve taraftar desteği ile o açığı kapattığımızı düşünüyorum. İlerisi için çok şey kazandık."

Okben, kişisel hedefleriyle ilgili ise, "Öncelikle A Milli Takım'da forma giymek istiyorum. Arkadaşlarımızla takımımızı en yukarı taşıyarak milli formayı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Açıkçası şimdilik NBA'yı düşünmüyorum. Yoğun bir sezon olacak. Öncelikli hedefim Darüşşafaka ile bu sezonu içi geçirmek. Ondan sonra neden olmasın." diye konuştu.