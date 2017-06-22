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Datome'ye 3 yıllık teklif

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, İtalyan basketbolcusu Luigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı düşünüyor

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Datome'ye 3 yıllık teklif

THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluklarda büyük rolü olan İtalyan basketbolcu Luigi Datome ile devam etmek istiyor. Başarılı basketbolcunun sözleşmesinin 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor. İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre Fenerbahçe, yıldız oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Haberde ayrıca Datome’nin NBA’den reddedemeyeceği bir teklif gelmemesi durumunda sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Datome, Fenerbahçe ile bu sezon THY Euroleague’de 9.2 sayı, 3.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolFenerbahçeLuigi Datome
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