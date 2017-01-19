Demek ki iki takımda oluyormuş!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getirdiklerini açıkladı.

Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Türk basketbolunun küresel anlamda kalıcı başarılara imza atmasını umduklarını belirterek, "Öncelikle sevgili büyüğüm, Türk basketbol tarihinin ve milli takımımızın unutulmaz oyuncusu, kişiliği ve spor adamlığıyla basketbolseverlerin gönlünde taht kuran sevgili Ufuk Sarıca'nın, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenörü olarak aramıza katılmış olmasını sizlerle paylaşıyor ve kendisine hoş geldin demek istiyorum." dedi. TBF olarak televizyon yayınları, sponsor desteği ve eğitim kurumlarının aracılığıyla ülkenin her noktasına erişip, basketbol kültürünü her yaştan sporsevere kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu: "İşimizi iyi yapmanın yanında sizlerin desteğinin öneminin farkındayız. Bu kapsamda sadece federasyonumuzu oluşturan öğelerimiz değil, kulüplerimizden oyuncularımıza, antrenörümüzden izleyicilerimize kadar tüm basketbol camiasının desteğini alarak hareket etmek istiyoruz. Türk basketbolunu hedeflerine ulaştırmak için açık, şeffaf ve tutarlı bir ilişki yürütüyoruz."

Sporda başarının uzun dönemde alınan tutarlı ve cesur kararlarla mümkün olduğunu bildiklerinin altını çizen Türkoğlu, "Bugün karşınıza, Türk basketbol tarihinde en çok milli formayı taşımış, en çok kupayı kaldırmış ve basketbola inanmış ekibi olarak çıkıyoruz. Genel koordinatörümüz Ömer Onan, milli takımlar direktörümüz Haluk Yıldırım, milli takımlar menajerimiz Kerem Tunçeri, milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Beşok ve şimdi de anons etmekten gurur duyduğumuz milli takım antrenörümüz Ufuk Sarıca'nın katılımıyla bu yolda hedeflerimize ulaşmak üzere bir büyük adımı daha atıyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye Erkek Basketbol Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF yöneticilerine kendisine güvendikleri için teşekkür etti. Çok gururlu ve heyecanlı olduğunu kaydeden Sarıca, "Bu görevi üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türk basketbol adamı olarak kanımca gelinebilecek en üst mertebe Türk Milli Takım basketbol antrenörlüğüdür diye düşünüyorum. Uzun yıllar sporcu olarak milli takıma hizmet ettim. Daha sonra bildiğiniz üzere 3 senedir yardımcı antrenörlüğü üstleniyorum. Şimdi de başantrenörlük görevini üstlendiğim için hem kendi adıma hem de ailem adına çok gururlu olduğumu söylemek istiyorum." diye konuştu. Sarıca, önlerinde çok yoğun bir gündemin olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Öncelikle orta ve uzun vadeli hedeflerimiz olacak. 2017 Avrupa Şampiyonası ülkemizde yapılacak. İlk etapta düşünmemiz gereken elimizdeki en iyi ve en hazır kadroyla sahada iyi basketbol oynayacak ekibi çıkartmak. Ondan sonra 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyatları'nda bulunabilmek. Bu göreve gelmemde desteklerini esirgemeyen kulübüme ve sayın başkanımız Fikret Orman'a da teşekkür etmek istiyorum."

TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan da bu kararı açıklamaktan mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda başarının peşinden gideceğiz. Bugüne kadar oyunculuk kariyerimizde dünya ve Avrupa şampiyonaları oynadık. Artık federasyonu yönetenler olarak da tekrardan başarıyı kovalayan bir ekip olmak istiyoruz." yorumunu yaptı. Milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım ise Türk basketbolunun hedeflerine ulaşabilmesi için milli takımların başarılarının büyük önem arz ettiğini dile getirerek, hedeflerinin FIBA sıralamasında 8. durumda olan erkek basketbol milli takımını daha yukarılara taşımak olduğunu aktardı. Milli takımlar menajeri Kerem Tunçeri de Ufuk Sarıca'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, şu değerlendirmede bulundu: "Öncelikle hem aynı formayı giydiğim hem de benim antrenörlüğümü yapan Ufuk hocaya yeni görevinde başarılar diliyorum. Basketbolu yeni bırakmış biri olarak bu ekibin bir parçası olduğum için gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Gelecek dönemde hep beraber hem Türk basketboluna, hem milli takıma, ekip olarak elimizden gelen katkıyı yapacağımızdan eminim."