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Deplasman fatihi Warriors

NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, Chicago Bulls'u 119-112 yenerek üst üste 14. deplasman galibiyetini elde etti

18 Ocak 2018 Perşembe 10:28
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Deplasman fatihi Warriors

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-112 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Chicago Bulls deplasmanından 119-112'lik üstünlükle ayrıldı ve deplasman maçlarındaki galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Bu alanda rekoru 1971-1972 sezonunda yakaladığı 16 maçlık seriyle Los Angeles Lakers elinde tutuyor. Konuk takımda Klay Thompson'ın 38, Stephen Curry'nin de 30 sayılık performansları galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte ise Nikola Mirotic 24, Kris Dunn ve Robin Lopez 16'şar sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Ersan'dan galibiyete 15 sayılık katkı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks, sahasında New Orleans Pelicans'ı 94-93 mağlup etti. Atlanta Hawks'ta Kent Bazemore 20, John Collins 18 sayı, Ersan İlyasova ise 15 sayı, 7 ribauntluk katkı sağladı. Ömer Aşık'ın süre almadığı New Orleans Pelicans'ta Jrue Holiday 22 sayıyla en skorer isim olurken, DeMarcus Cousins 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 133-109

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 94-93

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 95-100

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 96-91

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 112-119

Memphis Grizzlies-New York Knicks: 105-99

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 101-106

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 114-90

Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-120

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 109-104

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiChicago BullsErsan İlyasovaGolden State WarriorsKlay ThompsonStephen Curry
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