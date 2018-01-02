DeRozan 52 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ı 131-127 yenen Toronto Raptors'ın all-star oyuncusu DeMar DeRozan, 52 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Toronto Raptors, seyircisi önünde oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini, uzatma sonunda 131-127 kazandı. Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, 52 sayıyla kulüp ve kariyer rekorunu kırdı. DeRozan ayrıca 8 asist ve 5 ribaunt üretti. Kyle Lowry de 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ta Eric Bledsoe'nun 29 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma ve Giannis Antetokounmpo'nun 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Timberwolves, Lakers karşısında zorlanmadı

Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 114-96 yenerek son 8 karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı. Timberwolves'ta Jimmy Butler 28 sayı, 9 asist ve Andrew Wiggins 21 sayı, 9 ribauntla oynadı. Karl-Anthony Towns ise 16 sayı, 13 ribauntla bu sezon 30'uncu "double double"ını yaptı. Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Lakers'ta Jordan Clarkson 20 sayı, Julius Randle da 15 sayı, 12 ribauntla mücadele etti. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 98-95

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 131-127 (uzatmada)

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 120-124 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 114-96