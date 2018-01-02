Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116681
ALTIN
158.853
DOLAR
3.7653
STERLİN
5.0989
EURO
4.5423

DeRozan 52 sayı attı

NBA'de Toronto Raptors forması giyen DeRozan, Milwaukee Bucks'a karşı ürettiği 52 sayıyla kulüp rekorunu kırdı

02 Ocak 2018 Salı 10:21
9 Okunma
DeRozan 52 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ı 131-127 yenen Toronto Raptors'ın all-star oyuncusu DeMar DeRozan, 52 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Toronto Raptors, seyircisi önünde oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini, uzatma sonunda 131-127 kazandı. Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, 52 sayıyla kulüp ve kariyer rekorunu kırdı. DeRozan ayrıca 8 asist ve 5 ribaunt üretti. Kyle Lowry de 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ta Eric Bledsoe'nun 29 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma ve Giannis Antetokounmpo'nun 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Timberwolves, Lakers karşısında zorlanmadı

Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 114-96 yenerek son 8 karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı. Timberwolves'ta Jimmy Butler 28 sayı, 9 asist ve Andrew Wiggins 21 sayı, 9 ribauntla oynadı. Karl-Anthony Towns ise 16 sayı, 13 ribauntla bu sezon 30'uncu "double double"ını yaptı. Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Lakers'ta Jordan Clarkson 20 sayı, Julius Randle da 15 sayı, 12 ribauntla mücadele etti. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 98-95

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 131-127 (uzatmada)

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 120-124 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 114-96

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolDeMar DeRozanMinnesota TimberwolvesNBA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk maçta Türk derbisi
İlk maçta Türk derbisi
Harden iki hafta yok
Harden iki hafta yok
Rockets iki uzatmada kazandı
Rockets iki uzatmada kazandı
Son şampiyon evinde yenildi
Son şampiyon evinde yenildi
Potada ezeli rekabet
Potada ezeli rekabet
Avrupa'da 2'de 1 yaptık
Avrupa'da 2'de 1 yaptık
"Yerel medyanın katkısı önemli"
"Yerel medyanın katkısı önemli"
Celtics, 26 sayı geriden geldi
Celtics, 26 sayı geriden geldi
Bayanlarda derbi zamanı
Bayanlarda derbi zamanı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim