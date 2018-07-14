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Devin Williams Büyükçekmece'de

Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı kadrosuna kattı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:14
Devin Williams Büyükçekmece'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki pivotla önümüzdeki sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBüyükçekmece BasketbolDevin WilliamsTahincioğlu Basketbol Süper LigiTransfer
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