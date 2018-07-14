Devin Williams Büyükçekmece'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki pivotla önümüzdeki sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
AA
Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı kadrosuna kattı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki pivotla önümüzdeki sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
AA