Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 4 yıllık görev sürelerinde Türk basketboluna büyük katkı sağlayacak projeler hayata geçireceklerini söyledi.



Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, TBF olarak yoğun bir çalışma süreci içinde olduklarını belirterek, projeleriyle ilgili detaylar paylaştı. Türk oyuncuların, takım içi rekabette dezavantajlı durumda olduklarını anlatan Türkoğlu, "Türk sporcularımızın takımlarında daha fazla süre almasını sağlayacak operasyonlar yapacağız. Bu süreçte kulüplerimizin başarılarını sürdürebilmeleri için onlara desteğimizin devam etmesi gerekiyor. Düşüncelerimiz ve projelerimiz var. Arkadaşlarımız çalışıyor. Türk basketbolu için devrim niteliğinde kararlar alacağız." dedi. TBF olarak kulüplerle birlikte çalıştıklarını ancak milli takımların da her zaman göz bebekleri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Amaç iki tarafın da başarısını sürdürebileceği, Türk oyuncularımızın daha fazla süre alabileceği, sorumluluk alabileceği bir ortam yaratmak. Kendi kulüplerinde gelişip, milli takımı uzun yıllar sırtlayacak oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız iyi bir çalışma yaptılar. Önümüzdeki referandum sürecinden sonra güzel bir basın lansmanıyla projelerimizi paylaşmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Sadece 4 yılım varmış gibi çalışıyorum"

TBF yönetimine 4 yıl için seçildiklerini hatırlatan Hidayet Türkoğlu, "Yönetim olarak bizim süremiz 4 yıl. Bu 4 yıl içinde ekip olarak basketbolun gelişimi için gece gündüz çalışacağız." ifadelerini kullandı. Basketbol camiasının, icraatlarını görmesinin ardından kendilerine yeniden görev vermek istemesi halinde buna olumlu bakacaklarını anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti: "Ben, sadece 4 yılım varmış gibi çalışıyorum. Ekibimle birlikte, yeniden göreve gelmeyecekmiş gibi hareket edip, 4 yılda basketbolu nereye getirebiliriz diye çalışıyoruz. Bu süreçte bize inansınlar ve güvensinler. Basketbolun gelişimi için bu sorumluluğu aldık. Herkes de bizi olumlu yönde destekliyor. Bu zamana kadar yapılmamış şeyleri hayata geçireceğiz. İnşallah tüm basketbol camiası da bundan mutluluk duyar."

"Hiç yapılmamış bir proje olacak"

TBF Başkanı Türkoğlu, yaptıkları incelemeler neticesinde en büyük eksikliğin tesis olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Bu konuda çok çalışıyoruz. Milli takımlarımız için kamp tesisi eksikliğimiz mevcut. Böyle bir tesisin yapılması için çaba sarf ediyoruz." açıklamasında bulundu. Abdi İpekçi Spor Salonu ve TBF merkezinin de içinde bulunduğu yaklaşık 42 dönümlük alanda bir spor kompleksi inşa etme planları olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları söyledi: "Tesis anlamında bu zamana kadar hiç yapılmamış bir proje olacak. Öyle bir tesis yapmak istiyoruz ki içinde 8 antrenman sahası ve kamp merkezi bulunacak. Dev bir kompleksten bahsediyoruz. Milli takımlarımıza ve gençlerimize bunu kazandırmak istiyoruz. Avrupa ve dünyada örnek olacak bir tesis meydana getireceğiz. Sporcularımızın ve hakemlerimizin kamp ve seminerlerinin tek çatı altında gerçekleşeceği bir merkez planlıyoruz. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun içinde bulunduğu alanı yer olarak düşündük. Abdi İpekçi Spor Salonu için de düşüncelerimiz var ama henüz son kararını vermedik. İlk olarak tesisi yapıp, sonra mevcut salonun kararını vereceğiz."