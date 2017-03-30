Dördüncülük için rakip Madrid

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturan İspanya'nın Real Madrid takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.

Real Madrid ile Fenerbahçe arasında başkent Madrid'de Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu maç beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Normal sezonda son iki haftaya girilirken play-off'u garantileyen ancak saha ve seyirci avantajı için 4'üncülük mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ligde 17 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, kalan iki maçta Real Madrid'i deplasmanda, Rus temsilcisi Unics Kazan'ı ise sahasında yenmesi durumunda normal sezonu 4. sırada tamamlayacak. Normal sezonda 21 galibiyeti bulunan Real Madrid ise CSKA Moskova'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Real Madrid, Fenerbahçe'yi yener, CSKA Moskova da Yunanistan'da Panathinaikos'a kaybederse İspanyol temsilcisi 30 maçlık normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek.

Fenerbahçe, rakibi karşısında oynadığı son 4 maçı da kazanmayı bildi.