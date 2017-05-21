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Dörtlü Final'in üçüncüsü CSKA

Rus temsilcisi CSAKA, Real Madrid'i 24 sayı farkla 70 - 94 yenerek Dörtlü Final'i 3. sırada tamamladı

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Dörtlü Final'in üçüncüsü CSKA

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Fernando Rocha (Portekiz)

Real Madrid: Llull 7, Taylor 8, Maciulis 11, Randolph 4, Ayon 11, Fernandez 4, Doncic 6, Carroll 3, Thompkins 2, Reyes 5, Draper 5, Nocioni 4

CSKA Moskova: Jackson 13, De Colo 13, Kurbanov 2, Hines 14, Vorontsevich 10, Teodosic 7, Higgins 12, Fridzon 12, Antonov 3, Augustine 4, Freeland 1, Kulagin 3

1. Periyot: 10-23

Devre: 32-45

3. Periyot: 56-69

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali üçüncülük maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'nın Real Madrid takımını 24 sayı farkla 94-70 yendi.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni CSKA Moskova 3, Real Madrid ise 4. sırada tamamladı.

Mücadelenin başında Jackson ve Vorontsevich'in basketleriyle 5-0'lık seri bulan CSKA Moskova, 5. dakikayı 7-3 önde geçti. Düşük tempoda devam eden mücadelede takımlar skor üretmekte zorlandı. Teodosic, Higgins ve Hines ile basketler bulan Rus temsilcisi, 9. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 8-18. Kalan sürede üstünlüğünü devam ettiren CSKA Moskova, ilk periyodu 23-10 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Teodosic'in yönlendirdiği CSKA Moskova, Fridzon ve Higgins'in skorer oyunuyla 18. dakikada farkı 21 sayıya (20-41) çıkardı. Real Madrid, Llull, Ayon ve Nocioni'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakaladı ve periyodun son dakikasına 13 sayı geride girdi: 28-41. Mücadelenin ilk yarısı, CSKA Moskova'nın 45-32 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinin başında Taylor ve Randolph ile etkili olan İspanyol temsilcisi, 23. dakikada farkı 8 sayıya çekti: 39-47. Rakibinin farkı daha fazla kapatmasına izin vermeyen ve 25. dakikayı 56-44 üstün geride bırakan CSKA Moskova, periyodu da 69-56 önde tamamladı.

Üstün götürdüğü maçın son çeyreğinde rakibinin konsantrasyonunu kaybetmesiyle rahat bir oyun ortaya koyan CSKA Moskova, parkeden 24 sayı farkla 94-70 galip ayrıldı.

Tüm oyuncuların skor ürettiği CSKA Moskova'da Hines, 14 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

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