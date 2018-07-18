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Dünya Kupası kadrosu açıklandı

İspanya'da düzenlenecek 2018 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:16
Dünya Kupası kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIBA Dünya Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Takımı 18 kişilik aday kadrosunun belirlendiği duyuruldu.

Hazırlıklarına 4 Ağustos'ta İstanbul'da başlayacak ay-yıldızlı ekibin, 10 günlük hazırlık kampı için 8 Ağustos'ta Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya gideceği aktarıldı.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi), Melike Bakırcıoğlu (Adana ASKİ), Elif Emirtekin (BOTAŞ), Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural Topuz (Fenerbahçe), Işıl Alben, Gizem Başaran (Galatasaray), Merve Aydın (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Funda Nakkaşoğlu (Florida Gators), Bahar Çağlar, Quanitra Holingsvorth, Olcay Çakır Turgut, Cansu Köksal.

AA

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