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Dünya Kupası'na iddialı gidiyoruz

Kadın milliler Dünya Kupası'na hazırlanıyor

03 Ağustos 2018 Cuma 12:47
Dünya Kupası'na iddialı gidiyoruz

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 22-30 Eylül tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Kupası'na iddialı hazırlanıyor.

Organizasyon kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ve oyuncular katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Haluk Yıldırım, önemli bir turnuvaya katılacaklarını belirterek, "A Milli Kadın Takımımız, takım sporları içerisinde en başarılı branşımız. Dünya Kupası'na Avrupa beşincisi olarak katılıyoruz. Tam kadro çalışmalara başladık. Türk basketbolu için önemli bir turnuva oynayacağız. En iyi sonucu alacağız. Rakiplerimiz zor, maç maç düşüneceğiz. Önümüzde uzun bir hazırlık süreci var. En iyi şekilde planladık, inşallah sakatlık olmadan hazırlıklarımızı en iyi şekilde geçirerek milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Ene: "Milli takımımız grupta 3 takımı da yenebilecek güçte"

Zeynep Gül Ene ise iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve bu sürecin genç oyunculara çok faydalı olduğunu dile getirerek, şunları aktardı: "Şu anda sadece Dünya Kupası'na konsantre olacağımız bir dönem başladı. Turnuvaya dünyanın en iyi 16 takımı katılıyor. Hepsi, kendi kıtalarında oynadığı şampiyonalarda en üst dereceleri alan takımlar. Türk kadın basketbolu açısından bu şampiyonalara sürekli katılabiliyor olmak çok önemli bir şey. FIBA dünya sıralamasında 7. sıradayız. Hedefimiz, bu şampiyonada alacağımız derece ve puanlarla, bunu en azından bir sıra daha yukarı taşımak."

Zor rakiplerle karşılaşacaklarını vurgulayan Ene, şunları kaydetti: "Büyük bir sakatlık geçirmeden oraya gidersek gruptaki Avustralya, Arjantin ve Nijerya'yı yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Milli takımımız grupta 3 takımı da yenebilecek güçte. Yeter ki biz en iyi halimizde olalım. Grubu ilk sırada bitirirsek madalya ve derece yolunda önümüzün açık olabileceğini düşünüyoruz. Kadın basketbolunun geleceğiyle ilgili de çalışmak zorundayız. Buralarda hangi oyuncular oynayacak, o jenerasyonda kaç oyuncumuz var, bunların planlamasını da bir yandan yapıyoruz. Bu jenerasyon, ümitler seviyesinde madalya aldı. Şimdi de düşünüldüğü gibi A takımda yer bulmaya başladılar."

Memnun: "Büyük hedeflerimiz var"

Başantrenör Ekrem Memnun da ilk kamp dönemini sakatlıklar sebebiyle tam hayal ettikleri gibi geçiremediklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı: "Milli takımda oluşturmak istediğimiz kültürümüzün büyük kısmını yeni gelen arkadaşlarımıza anlatma şansımız oldu. Biz her sene klasik gibi en önemli hazırlık dönemini Slovenya'da geçiriyoruz. Oyuncular orayı çok seviyor, çok iyi bir çalışma ortamı var. İyi geçeceğini düşünüyorum. Büyük hayallerimiz var, maç maç bakacağız. Büyük hedeflerimiz var. Bunu yapacak motivasyon ve tecrübeye sahibiz."

Milli oyunculardan Işıl Alben ise milli takımda beraber olmaktan mutluluk duyan bir ekip bulunduğunu vurgulayarak, "Burada güzel bir ortam var. Burada olmaktan ve milli takım formasını taşımaktan gurur duyuyorum. En kritik maçımız Avustralya ile olacak. Onları yenersek madalya için önümüz açık diye düşünüyorum. Çok istikrarlı bir takımız. Tüm büyük organizasyonlarda başarıyı yakalamış bir ekibiz. Kadromuzda gençleşme oluyor. Tecrübeli isimlerin genç isimlerle kaynaşması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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2018 FIBA Dünya KupasıA Milli Kadın Basketbol TakımıBasketbolEkrem MemnunHaluk YıldırımIşıl AlbenZeynep Gül Ene
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