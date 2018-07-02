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Dünya Kupası yoluna girdik

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk tur grubunu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turda I Grubu'nda yer alacak

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:38
Dünya Kupası yoluna girdik

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk turda yer aldığı B Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, üst tura avantajlı bir şekilde yükseldi.

Avrupa'dan, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na kalacak takımları belirleyecek ikinci turda ay-yıldızlı ekip I Grubu'nda yer alacak. Milliler, I Grubu'nda ilk tur grubunu ilk 3 sırada tamamlayan İspanya, Karadağ ve Slovenya'nın yanı sıra Letonya ve Ukrayna ile eşleşti. Türkiye, bu grupta bir önceki turda karşılaştığı Letonya ve Ukrayna ile maç yapmayacak.

İlk turdan alınan puanlar bu tura taşınırken, milli takım I Grubu'na İspanya'nın ardından ikinci sırada başlayacak. Grupta ilk 3'e girecek ekipler Dünya Kupası vizesi alacak.

Fikstür belli oldu

Milli takımın İspanya, Karadağ ve Slovenya'yla oynayacağı maçların programı da belli oldu. Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçını 14 Eylül'de Türkiye'de Karadağ ile oynayacak. Son Avrupa şampiyonu Slovenya'yla 17 Eylül'de deplasmanda mücadele edecek milli takım, 29 Kasım'da İspanya'yı konuk edecek.

Karadağ deplasmanına 2 Aralık'ta çıkacak Türkiye, Dünya Kupası yolundaki son maçlarını ise Şubat 2019'da oynayacak. Milliler, 22 Şubat 2019'da Slovenya'yı ağırlayacak. Türkiye, gruptaki son maçını ise 25 Şubat'da deplasmanda İspanya'yla oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
2019 FIBA Dünya KupasıA Milli Erkek Basketbol TakımıAvrupa ElemeleriB GrubuBasketbol
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