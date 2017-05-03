"Dünya şampiyonasına katılmak istiyoruz"

Haluk Yıldırım yaptığı açıklamada, geniş kadronun turnuva öncesinde 12 kişiye düşeceğini hatırlatarak, "Şampiyonaya, hepsi birbirinden değerli, milli takımı temsil edecek 12 oyuncu gidecek. Bu kez farklı bir kadro ile mücadele edeceğiz. Burada isimler değil milli takımın başarısı önemli. Baktığınız zaman kadın milli takımı iki kez olimpiyatlara katıldı, son Avrupa şampiyonasında da beşinci oldu. Basketbol çok başarılı bir branşımız. Tüm oyuncularımız ile gurur duyuyoruz, inşallah bu başarıların devamı bu şampiyonada da gelecek." dedi.

"FENERBAHÇE KULÜBÜ ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARIYOR"

Yıldırım, THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe'nin üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalmasının çok önemli bir başarı olduğunu aktardı. Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un da son 8 takım arasına kalarak başarılı bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Haluk Yıldırım, şöyle devam etti: "Fenerbahçe dörtlü finali garantiledi, çok önemli bir başarı. Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş en iyi şekilde Türk basketbolunu temsil etti. Bu bir başlangıç diyelim onlar için. Kulüp takımlarının başarısı, Türk basketbolunun başarısı. Biz de federasyon olarak gurur duyuyoruz. Umudumuz Fenerbahçe'nin Dörtlü Final'i kazanması yönünde. Buraları oynamak kolay değil. Önemli olan istikrar, buraları hak etmek. Baktığınız zaman Fenerbahçe Kulübü çok önemli işler başarıyor. Fenerbahçe, salonu, koçu, oyuncuları ve organizasyonuyla bir örnek oluşturdu. Darısı diğer takımlarımıza. Bütçelere, organizasyonlara bakınca buralarda oynamanın çok önemli olduğunu görüyoruz."

"EKSİK BİR KADRO İLE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Yıldırım, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinin devam etmesi nedeniyle eksik bir kadro ile kamp sürecinin başladığını anlatarak, "Şampiyonaya az bir süre var, eksik bir kadro ile çalışmalara başladık. Kadınlar liginde yarı final süreci devam ediyor. Önce yarı finalde elenen, daha sonra finaldeki takımların oyuncuları aramıza katılacak. Tam takım olarak 3 haftalık bir çalışma sürecimiz olacak. Bu az, limitli bir süre. En iyi şekilde çalışarak Avrupa Şampiyonası'nın 16 Haziran'da oynanacak ilk maçına hazır olmak istiyoruz." diye konuştu. Kadın basketbolunda Türk takımlarının Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla gurur duyduklarının altını çizen milli takımlar direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Baktığınız zaman 4 takımımız Avrupa Kupası'nda yarı final oynadı, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. Bu tabii biraz bizim lig takvimini etkiledi, ertelenen maçlar oldu. Ligin daha erken bitmesini bekliyorduk ama yapacak bir şeyimiz yok. Bu saatten sonra inşallah milli takım oyuncuları herhangi bir sakatlık geçirmezler ve bir an önce aramıza katılırlar."

Basketbolu bırakan milli oyuncuları Şebnem Kimyacıoğlu ve Nevriye Yılmaz'ın milli takıma büyük katkıları olduğunu belirten Yıldırım, "Şebnem ve Nevriye artık aramızda olamayacaklar. Bu şampiyonada farklı bir takım olacak ama en iyi şekilde hazırlanarak başarılı olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILMAK İSTİYORUZ"

Avrupa Şampiyonası'nda Belarus, Slovakya ve İtalya ile birlikte milli takımın da yer aldığı B Grubu'nu da değerlendiren Haluk Yıldırım, şunları kaydetti: "Tabii ki zor bir grup, kolay değil. Grubu ilk sırada bitirerek çeyrek final oynamak daha sonra ise ilk 5'in içerisinde yer alarak dünya şampiyonasına katılmak istiyoruz. Bu Türk kadın basketbolu için çok önemli. Turnuvada madalya da gelirse çok daha fazla seviniriz."