"Düşüncesi bile beni heyecanlandırıyor"

Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ilişkin, "FIBA'nın ilk kez düzenlediği bu organizasyonda kupanın ilk sahibi olmak ve kupayı Türkiye'ye getirmek düşüncesi bizleri şimdiden heyecanlandırıyor." dedi.



İspanya'nın Tenerife kentindeki FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için bu ülkeye hareketinden önce açıklamalarda bulunan Kılıç, hedeflerinin kupayı Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi. Takım ve yönetimin moral açısında çok iyi durumda olduğunu ifade eden Kılıç, "28-30 Nisan'da Tenerife şehrinde oynanacak Dörtlü Final karşılaşmaları için İspanya'ya seyahat ediyoruz. Yarı finaldeki rakibimiz Fransa'nın Monaco ekibi. Bu takımla aynı gruptan geldiğimiz için her iki takım da birbirini oldukça iyi tanıyor." diye konuştu. Kılıç, tek maç üzerinden oynanan bu tip turnuvalarda günlük performansların öne çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Biz de Monaco karşısında çok iyi konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapmak ve finale çıkarak Bandırma'mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Teknik ekibimiz ve sporcularımız hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazır durumdalar. Bugüne kadar gösterdikleri performanstan ötürü zaten alkışı fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyorum. FIBA'nın ilk kez düzenlediği bu organizasyonda kupanın ilk sahibi olmak ve kupayı Türkiye'ye getirmek düşüncesi bizleri şimdiden heyecanlandırıyor. Türkiye'deki tüm taraftarlarımızı, televizyon başında dahi olsa takımımıza sonuna kadar destek olmaya davet ediyorum." Banvit, Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçında 28 Nisan Cuma günü TSİ 19.00'da Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 30 Nisan Pazar günü, yarı finalde kaybeden takımlar üçüncülük, kazananlar ise şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.