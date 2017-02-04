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Efes 8. sıraya yükseldi

İspanyol ekibi Real Madrid, 21. maçında 16. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Arka arkaya 4. galibiyetine imza atan Fenerbahçe'nin 4. sırada yer aldığı Avrupa Ligi'nde, 10. galibiyetini elde eden Anadolu Efes 8. sıraya yükseldi

04 Şubat 2017 Cumartesi 12:14
Efes 8. sıraya yükseldi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçlarının ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid, liderliğini sürdürdü.

Deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 79-71 mağlup ederek üst üste 7. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 16'ya çıkararak liderliğini devam ettirdi. Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 77-71 yenerek arka arkaya 4. galibiyetine imza attı. Organizasyonda 14. maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftayı 4. sırada tamamladı. Anadolu Efes, konuk olduğu Kızılyıldız MTS'yi 86-72'lik skorla geçerek Sırp temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi. Ligdeki 10. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 8. sıraya yükseldi. İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına deplasmanda 89-87 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, 3'ü üst üste olmak üzere THY Avrupa Ligi'ndeki 11. yenilgisini yaşayarak averajla 9. sıraya geriledi. Sahasında Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 84-79'luk skorla kaybeden Galatasaray Odeabank, organizasyondaki 15. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada yer aldı. THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları, 9-10 Şubat'ta oynanacak.

Sonuçlar
UNICS Kazan (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan): 75-90
Fenerbahçe - CSKA Moskova (Rusya): 77-71
Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 89-85
Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail):  90-75
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Darüşşafaka Doğuş: 89-87
Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 79-84
Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 71-79
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes: 72-86
Anahtar Kelimeler:
BasketbolTHY Avrupa Ligi21. Haftanın Ardından
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