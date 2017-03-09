Efes Bamberg'i konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında yarın Almanya'nın Brose Bamberg ekibini konuk edecek.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Son 4 maçını kazandığı ligde 13 galibiyet ve 11 mağlubiyete sahip Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Yaptığı müsabakaların 8'ini kazanıp, 16'sını kaybeden Alman ekibi ise averajla 12. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı, Anadolu Efes 91-83'lük skorla kaybetmişti.

Avrupa kupalarındaki 581. maç

Anadolu Efes, Brose Bamberg karşısında Avrupa kupalarında 581. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 580 maçın 327'sini kazandı, 253'ünde ise salondan mağlubiyetle ayrıldı. Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 332 karşılaşmada 170 galibiyet ve 162 yenilgi yaşadı.

Brose Bamberg ile 6. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Brose Bamberg ile 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce Avrupa kupalarında oynanan 5 maçın 2'sini Anadolu Efes, 3'ünü ise Brose Bamberg kazandı.