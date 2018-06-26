Efes, Douglas ile yolları ayırdı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Toney Douglas ile devam etmeme kararı aldı.

Geçen yıl aralık ayında sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan 32 yaşındaki oyuncu ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Toney Douglas'a bugüne kadar takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Geride kalan sezonda THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes formasıyla 14 maçta mücadele eden 1,88 metre boyundaki basketbolcu, 7,9 sayı, 2,1 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.