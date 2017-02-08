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Efes'e İtalyan konuk

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında yarın İtalyan ekibi ile karşılaşacak

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
Efes'e İtalyan konuk

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasından yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini konuk edecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Ligde oynadığı maçlardan 10 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanıp, 14'ünü kaybeden İtalyan temsilcisi ise 15. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı, EA7 Emporio Armani Milan 105-92 kazanmıştı. Öte yandan, Anadolu Efes Kulübünün başlattığı forma emekliliği uygulaması kapsamında lacivert-beyazlı ekibin efsane oyuncularından Petar Naumoski maçta ağırlanacak. Naumoski'nin isminin yazılı olduğu forma, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun tavanına asılacak.

Avrupa kupalarındaki 578. maç
Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan maçıyla Avrupa kupalarında 578. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 577 maçın 324'ünü kazandı, 253'ünde ise salondan mağlubiyetle ayrıldı. Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 329 karşılaşmada ise 167 galibiyet ve 162 yenilgi aldı.

EA7 Emporio Armani Milan ile 24. maç
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında EA7 Emporio Armani Milan ile 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 23 maçın 16'sı lacivert-beyazlıların, 7'si ise İtalyan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Anadolu Efes, rakibi ile İstanbul'da oynadığı maçlarda kaybetmedi.
Anahtar Kelimeler:
BasketbolAnadolu EfesTHY Avrupa Ligi22. Hafta MaçıEA7 Emporio Armani Milan
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