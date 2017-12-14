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Efes'in konuğu Baskonia

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın Baskonia ile karşılaşacak

14 Aralık 2017 Perşembe 10:37
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Efes'in konuğu Baskonia

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon oynadığı 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada yer alıyor. Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetlik performans sergileyen Baskonia ise averajla 9. basamakta bulunuyor.

Avrupa'daki 603. randevu

Anadolu Efes, İspanyol ekibi karşısında Avrupa'daki 603. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 602 karşılaşmada 336 galibiyet ve 266 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 355. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 354 karşılaşmada 179 galibiyet alırken, 175 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Anadolu Efes ile Baskonia bugüne kadar Avrupa kupalarında 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 8'ini lacivert-beyazlı ekip kazanırken, 8'inden ise Baskonia gülen taraf oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolBaskoniaTHY Avrupa Ligi
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