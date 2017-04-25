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Efes'in konuğu Olympiakos

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin üçüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Lacivert-beyazlılar, rakibini yendiği takdirde seride 2-1 öne geçecek

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Efes'in konuğu Olympiakos

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin üçüncü maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Lacivert-beyazlı ekiple Olympiakos arasındaki mücadele, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Ligde normal sezonu 6. sırada bitiren ve play-off turunda, 3. Olympiakos'un rakibi olan Anadolu Efes, ilk iki karşılaşma sonunda saha avantajını lehine çevirmeyi bildi. İlk iki karşılaşmayı deplasmanda oynayan lacivert-beyazlı ekip, birinci maçta rakibine 87-72 mağlup olmasına rağmen, ikinci mücadeleyi 73-71 kazandı. Serinin ikinci maçı sonunda durumu 1-1 yapan Anadolu Efes, saha avantajını da bu şekilde elde etti. Lacivert-beyazlılar, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde rakibi karşısında 2-1 öne geçecek. 28 Nisan Cuma günü bir kez daha İstanbul'da rakibini konuk edecek Anadolu Efes, evindeki karşılaşmaları kazanırsa THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalacak.
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BasketbolTHY Avrupa LigiAnadolu EfesOlympiakosPlay-off
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