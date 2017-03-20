Efes kritik deplasmanda

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, yarın play-off'a kalma yolunda mücadele ettiği Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Zalgirio Arena'da oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
Son 6 karşılaşmasının 5'ini kazanarak çıkışa geçen Anadolu Efes, haftaya 14 galibiyet ve 12 yenilgiyle play-off sınırı olan 8. basamakta girdi. Anadolu Efes'in 2 galibiyet arkasında 10. sırada bulunan Zalgiris ise yenilmesi durumunda play-off'a yükselme şansını büyük ölçüde kaybedecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes, 84-71'lik skorla yitirmişti.