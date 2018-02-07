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Efes, Malaga ile karşılaşacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda İspanya'nın Malaga ekibi ile karşılaşacak

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:53
Efes, Malaga ile karşılaşacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga ekibi ile karşılaşacak.

Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber kanallarından naklen yayınlanacak. Ligde 6 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan Anadolu Efes son sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 8'ini kazanan ve 13'nü kaybeden İspanyol ekibi ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Unicaja Malaga, 79-74'lük skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 613. randevu

Anadolu Efes, Unicaja Malaga karşısında Avrupa kupalarındaki 613. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 612 karşılaşmada, 339 galibiyet alırken 273 kez sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 364 maçta 182 galibiyet ve 182 yenilgi yaşadı. Öte yandan Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Unicaja Malaga ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi'nde yapılan bu müsabakaların 9'unu Anadolu Efes, 8'ini de Unicaja Malaga kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolSporTHY Avrupa LigiUnicaja Malaga
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