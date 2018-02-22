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Efes, prestij için oynayacak

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "İyi bir hafta geçirdik. Bu maça Türkiye Kupası şampiyonu olarak moralli çıkacağız" ifadelerini kullandı

22 Şubat 2018 Perşembe 11:49
Efes, prestij için oynayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Zalgiris Kaunas ile yapacakları karşılaşmaya, PTT Türkiye Kupası'nı kazanmanın moraliyle çıkacaklarını söyledi.

Ataman, yaptığı açıklamada, Zalgiris Kaunas karşısında planlarını uygulayarak galip gelmek için büyük bir mücadele vereceklerini belirterek, "İyi bir hafta geçirdik. Bu maça Türkiye Kupası şampiyonu olarak moralli çıkacağız." dedi. Zalgiris Kaunas'a ilk maçta mağlup olduklarını hatırlatan Ataman, "Litvanya'daki mağlubiyetin rövanşını almak istiyoruz. Tabii ki bizim için prestij maçı niteliğinde, Zalgiris Kaunas için ise play off yolunda önemli bir maç olacak. Ama biz kendi basketbolumuzu oynayacağız. Eksiklerimiz olacak, Doğuş Balbay milli takımda, Zoran Dragic de sakatlığı nedeniyle bundan sonra oynayamayacak. Ama biz elimizdeki kadroyla kendi stratejimizi uygulayarak maçı kazanmak için yoğun bir mücadele vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı ekibin Avustralyalı oyuncusu Brock William Motum ise Zalgiris Kaunas'ın çok iyi bir sezon geçirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Onlar da bizim gibi ülkelerinde kupayı kazandı. İki takım da şu an çok iyi basketbol oynuyor. Ne yazık ki sahaya Doğuş Balbay ve Zoran Dragic’ten yoksun çıkacağız. Ama onların yokluğunda daha da fazla savaşmalıyız. Umuyorum ki sahadan galibiyetle ayrılırız."

AA

Son Güncelleme: 22.02.2018 12:59
Anahtar Kelimeler:
Zalgiris KaunasTHY Avrupa LigiErgin AtamanAnadolu Efes
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