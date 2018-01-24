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Efes, Real deplasmanında

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'de yarın İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
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Efes, Real deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak.

Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ligde 19 maçta 5 galibiyete sahip lacivert-beyazlılar son sırada yer alırken, 12 galibiyeti olan Real Madrid ise 4. durumda bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk haftasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Real Madrid, 88-74 kazanmıştı.

Avrupa'da 611. maç

Anadolu Efes, Real Madrid karşısında Avrupa kupalarındaki 611. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 610 karşılaşmada, 338 galibiyet ve 272 yenilgi aldı. THY Avrupa Ligi'ne 2001-2002 sezonundan itibaren katılan Anadolu Efes'in, bu kulvarda çıktığı 362 maçta 181 galibiyet ve 181 yenilgisi bulunuyor. Öte yandan lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Real Madrid ile bugüne kadar 27 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 20 mağlubiyet yaşadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolReal MadridTHY Avrupa Ligi
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