Efes son kozunu oynayacak

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan yarın karşı karşıya gelecek.



Lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Beşiktaş Sompo Japan 2-1 önde bulunuyor. Siyah-beyazlı takım ev sahibi olduğu ilk iki maçta rakibini 90-71 ve 74-72'lik skorlarla mağlup etti. Anadolu Efes ise sahasındaki üçüncü maçı 66-65 kazanarak seriyi 2-1'e getirmişti. Beşiktaş Sompo Japan, yarınki maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Müsabakanın Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise seride 5. ve son maç yine siyah-beyazlıların sahasında oynanacak.