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Efes son şansını kullanacak

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında Anadolu Efes ile TOFAŞ yarın karşı karşıya gelecek

01 Haziran 2018 Cuma 10:19
Efes son şansını kullanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında Anadolu Efes, yarın TOFAŞ'ı konuk edecek.

Sinan Erden Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.15'te başlayacak. Üç galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmede TOFAŞ, 2-1 önde bulunuyor. Bursa temsilcisi, ev sahibi olduğu ilk iki karşılaşmayı 91-63 ve 89-82'luk skorlarla kazanırken, Anadolu Efes sahasındaki üçüncü müsabakadan 94-88 galip ayrılmıştı.

TOFAŞ, yarınki müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde finale yükselecek. Karşılaşmanın Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale yükselecek takım, 4 Haziran'da Bursa'da oynanacak serinin 5. maçıyla belirlenecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolTahincioğlu Basketbol Süper LigiTofaşYarı Final
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