Efes, Stimac ile yolları ayırdı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüp, geçen sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 2,11 metre boyundaki pivotun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmadı. Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, "Vladimir Stimac'a bugüne kadar takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Stimac, geçen sezon lacivert-beyazlı formayla 30 THY Avrupa Ligi maçına çıktı. 30 yaşındaki basketbolcu, bu karşılaşmalarda ortalama 18 dakika 13 saniye süre aldı. Stimac, 9,4 sayı, 5,8 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Sırp pivot, daha önce Türkiye'de Olin Edirne, Banvit ve Beşiktaş formaları giymişti.