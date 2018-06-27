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Efes, Stimac ile yolları ayırdı

Anadolu Efes, Stimac ile yollarını ayırdı

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:36
Efes, Stimac ile yolları ayırdı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüp, geçen sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 2,11 metre boyundaki pivotun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmadı. Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, "Vladimir Stimac'a bugüne kadar takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Stimac, geçen sezon lacivert-beyazlı formayla 30 THY Avrupa Ligi maçına çıktı. 30 yaşındaki basketbolcu, bu karşılaşmalarda ortalama 18 dakika 13 saniye süre aldı. Stimac, 9,4 sayı, 5,8 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Sırp pivot, daha önce Türkiye'de Olin Edirne, Banvit ve Beşiktaş formaları giymişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolVladimir Stimac
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