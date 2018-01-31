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Efes, Valencia'yı konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaşacak

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:53
Efes, Valencia'yı konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Valencia'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Ligde geride kalan 20 maçta 5 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, son sırada yer alıyor. Organizasyonda 7 galibiyet elde eden Valencia ise averajla 13. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, Valencia ile deplasmanda yaptığı ilk maçta sahadan 78-71 mağlup ayrılmıştı.

Avrupa'da 612. randevu

Anadolu Efes, Valencia karşısında Avrupa kupalarındaki 612. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 611 karşılaşmada, 338 galibiyet alırken, 273 kez sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 363 maçta 181 galibiyet ve 182 yenilgi yaşadı. Öte yandan Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Valencia ile bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi'nde yapılan bu müsabakaların 2'sini Anadolu Efes, 3'ünü ise Valencia kazandı.

Ataman: "Rövanşı almak istiyoruz"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ilk yarıda mağlup oldukları Valencia karşısında rövanşı almak istediklerini belirtti. THY Avrupa Ligi'ndeki son 3 karşılaşmada güçlü takımlara karşı mücadele ettiklerini ve bu maçları kaybettiklerini aktaran Ataman, "Şimdi kadro olarak bizimle eşit değerde gördüğümüz takımlar ile oynamaya başlayacağız. Valencia, Erick Green'in skorda sürüklediği organize bir takım. Valencia karşısında ligin ilk yarısındaki maçın rövanşını almak istiyoruz. İyi savunma yaparak maçı kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 31.01.2018 12:48
Anahtar Kelimeler:
ValenciaTHY Avrupa LigiErgin AtamanBasketbolAnadolu Efes
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