"Eksik madalyayı bu kez alacağız"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Avrupa şampiyonalarında daha önce birer gümüş ve bronz madalya elde ettiklerini, tek eksik olan altın madalya için 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini söyledi.

Ekrem Memnun, Çekya'da yarın başlayacak şampiyona öncesi sorularını yanıtladı. İlk hedeflerinin gruptan lider çıkarak çeyrek finale doğrudan kalmak olduğunu aktaran Memnun, şöyle konuştu: "Mutlaka Prag'da yer almalıyız. Maç maç bakacağız. En önemli hedefimiz Dünya Şampiyonası'na katılmak. Bu takım şu an dünya sıralamasında 7. konumda. Bu bir günde olmadı, büyük emekler verildi. Bunun üzerine bir taş koymak istiyoruz. Dünya Şampiyonası'na katılamazsak puanımız düşecek. Mutlaka orada olmalıyız. Avrupa şampiyonalarında bir tane eksik madalyamız var, bu sefer neden olmasın? Hepimiz altın madalyanın hayalini kuruyoruz. Kolay değil. Altın madalya her yarışmada hedeftir. Maç maç bakmalıyız."

"Türk halkını gururlandırmaya devam edeceğiz"

Ekrem Memnun, son yıllarda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Türk halkından büyük destek aldığını ve Çekya'da da başarılara devam etmek istediklerini dile getirdi. Türk halkının kendilerine her zaman destek olduğunu vurgulayan Memnun, "Türk halkının desteğine layık olmak için mücadelemizi sahaya koyacağız. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bu takım çok büyük işler başardı, güzel şeyler yaptı. Mücadelemizle herkesin gönlünü aldı. İnşallah iyi sonuçlar alıp Türk halkını gururlandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Slovakya'yı çok iyi tanıyorum"

Tecrübeli başantrenör, yarın karşılaşacakları Slovakya'yı çok iyi analiz ettiklerini anlattı. Slovakya'nın kendilerine benzer bir kadro yapısının olduğuna dikkati çeken Memnun, "Slovakya'yı çok iyi tanıyorum. Çok hızlı oynayan bir takım. Genç ve tecrübeli oyuncuların karışımıyla geldiler. FIBA Avrupa Ligi'nde oynayan oyuncuları var. Çok ciddi bir maç. Rakibin adının gerçekten önemi yok. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz." dedi. Grupta favori gösterilmelerine rağmen sahaya çıkmadan maç kazanılamayacağını vurgu yapan Memnun, sözlerini şöyle tamamladı: "Tahminlerin hiçbir anlamı yok. Maçlar sahada kazanılır. Her maçı tek tek inançlı ve kararlı bir şekilde oynamalıyız. Dünyanın en iyi takımıyla da oynasanız sahaya çıkmadan kazanamazsınız. İlk hedef yarınki maçtır. Biz en iyi yerde olmak istiyoruz. Enerjimiz ve moralimiz çok iyi. Benim dönemimde hiç olmadığı kadar kenetlendik. Çok iyi çalıştı oyuncularım. Bütün oyuncularıma turnuva başlamadan teşekkür ediyorum. Sakatlıklarını geçirmek için büyük çaba sarf ettiler. Oynayamayacak oyuncu yok. Atmosfer iyi, motivasyonumuz ve kararlılığımız yerinde. Rakibin adının hiçbir önemi yok. Bunun bilincindeyiz. Çok heyecanlıyız hepimiz. Allah'ın izniyle yarından itibaren göreceğiz."

Olcay ve Tuğçe ilk 5'i hedef gösterdi

Milli basketbolcular Olcay Çakır ve Tuğçe Canıtez, önümüzdeki yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası için Çekya'da ilk 5'e girmenin önemine vurgu yaptı. Olcay, kendi oyunlarını sahaya yansıtırlarsa başarılı olacaklarına inandığını aktararak, "Maç maç bakıyoruz. En önemlisi yarınki maç. Hedefimiz tabii ki ilk 5'te olup Dünya Şampiyonası'na gitmek ama en çok istediğim şey madalya. Madalyayı aldığımız takdirde zaten Dünya Şampiyonası'na katılmayı da garantiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Slovakya'nın maçlarını videodan izlediklerini belirten Olcay, "Slovakya daha önce fazla oynadığımız bir takım değil. Önemli olan kendimizi gibi oynamak. Böyle oynarsak hiçbir sorun çıkmaz. İlk maçta bütün hırsımızla sahaya çıkacağız." şeklinde konuştu. Tuğçe Canıtez de ilk 5'in önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Çok iyi hazırlık dönemi geçirdik. Çok çalışıp emek verdik. İnşallah bizim için güzel bir turnuva olacak. Hedefimiz ilk 5'e girip Dünya Şampiyonası'na gitmek. Adım adım gitmeliyiz. İlk önce grup maçlarını kazanıp buradan lider çıkmalıyız. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. İlk önce ilk 5 daha sonra madalya hedefimizle ülkemize döneceğiz. Slovakya maçına da çok iyi çalıştık. Sert bir maç olacak. İyi savunma yapıp hücum edersek istediğimiz sonuçla sahadan ayrılacağız."